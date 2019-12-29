صور.. أمير منطقة مكة بالنيابة يزور “الشثري” في منزله بالطائف

زار اليوم الأحد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في منزله بالطائف.
وتفصيلاً، تأتي هذه الزيارة غير المستغربة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز امتدادًا لعادة ولاة الأمر – حفظهم الله – بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم.
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