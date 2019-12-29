“تقويم التعليم” تؤجل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، موضحة أن مواعيد التسجيل والاختبارات ستعلَن لاحقا. وأوضحت الهيئة أن السبب هو تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9-10-1440هـ، ليكون بتاريخ 10-11-1441هـ، الموافق 1-7-2020.

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