أشهرها وفاة “معتز الحارثي” و”طالب جدة”.. أبرز الوفيات والاعتداءات بالمدارس والجامعات في 2019

شهد عام 2019 حالات وفيات لعدد من الطلاب وحوادِث اعتداء وعنف في المدارس والجامعات بعدد من مناطق ومحافظات المملكة.. وكانت أسباب تلك الوفيات طبيعية في بعض الأحيان وناتجة عن حوادِث متعمدة وغير متعمدة في أحيان أخرى. كانت الحادثة الأبرز وفاة الطالب معتز بن خويتم الحارثي في مدرسته بالرياض حيث تنازل والده عن القاتل لوجه الله، وكذلك حالة الطالب الذي تُوفي في مدرسة أبي ذر الغفاري بجدة إثر تدافع مع زميله، والطالبة التي تُوفيت في قاعة الدراسة بجامعة حائل، وغيرها من الحوادث البارزة على مدار العام المنقضي. ويرصد التقرير التالي وفقًا ل “أخبار 24” أبرز تلك الحوادث والوفيات التي شهدتها المدارس والجامعات خلال 2019.

تعرّض وكيل مدرسة متوسطة بمدينة تبوك في 25 فبراير 2019، لاعتداء من قِبل 4 أشخاص (أحدهم طالب) تسللوا إلى داخل المدرسة قبل نهاية الحصة الأخيرة، وقاموا بضرب الوكيل حتى سقط أرضاً وأصيب بعدة إصابات في وجهه ويديه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، في حين لاذ المعتدون بالفرار من المكان، حيث شكل تعليم تبوك لجنة للتحقيق في الحادثة وأحال الجانب الجنائي منها إلى الشرطة.

اعتدى طالب على وكيل مدرسة ثانوية بمدينة تبوك في 18 مارس الماضي.. وكان الطالب قد أثار فوضى داخل الصف ما دفع المعلم لإحالته لوكيل المدرسة، حيث دار نِقاش حاد بين الطالب والوكيل، غادر على إثره المدرسة، وعاد بعد فترة وجيزة رفقة والده، وسدد الطالب طعنة نافذة نحو صدر وكيل المدرسة، وأثناء محاولة الوكيل تفاديها استقرت في يده، ونقل على إثرها إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية.. وتحفظت النيابة العامة على الطالب، فيما قدم والده اعتذاره عما بدر منه وأُطلق سراحه.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في 21 مارس 2019 اعتداء طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الأهلية بالرياض على زميله بطريقة وحشية، حيث قام بركله مرتين على وجهه قبل أن يتدخل أحد زملائهما ويمنع الطالب المعتدي من مواصلة ضـرب زميله، فيما قامت إدارة المدرسة بفصل الطالب المعتدي وتحويله إلى لجنة التأديب في وزارة التعليم لاستكمال الإجراءات النظامية.

تُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري في قاعة الدراسة في كلية التربية بجامعة حائل في الثاني من يوليو الماضي، حيث أُصيبت بحالة تشنُّج وسقطت على الأرض، ولم تفلح محاولات الأستاذة وزميلاتها في القاعة في إفاقتها، وفارقت الحياة قبل وصولها إلى مستشفى حائل العام.

وفي واقعة تعد الأبرز هذا العام؛ توفي الطالب بالصف السادس في مدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض معتز الحارثي في سبتمبر 2019، وذلك بعدما دخل في شجار مع أحد زملائه ليقوم الأخير بخنقه، ليُنقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل الوصول إليه، فيما قرر والده خويتم الحارثي العفو عن قاتل ابنه رغم معاناته من ظروف معيشية صعبة.

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لقي طالب يدرس في الصف الأول المتوسط في مدرسة أبي ذر الغفاري بحي المتنزهات في جدة مصرعه، مطلع أكتوبر الماضي، وذلك إثر حصول تدافع مع أحد زملائه في الفصل، سقط على إثره مغشياً عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

عثرت الجهات المختصة بجامعة جدة في الثالث من أكتوبر 2019 على جثة طالبة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية، حيث تم استدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة، كما تم استدعاء أسرة الطالبة، وأظهر تقرير الجهات الأمنية أن الطالبة قامت بإيذاء نفسها.

توفي طالب بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة في محافظة شرورة في 17 نوفمبر الماضي، وذلك على خلفية مشاجرة مع زميل له في المدرسة، حيث تلقى الطالب المتوفى طعنة بآلة حادة، فيما تم نقله مباشرةً إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.

لقي طالب في المرحلة المتوسطة بمدرسة أبي موسى الأشعري مصرعه، وذلك بعد سقوط عارضة المرمى على رأسه أثناء حصة التربية البدنية في نوفمبر الماضي، حيث أصابت العارضة الطالب في مؤخرة رأسه، فيما اتضح أن الطالب هو ابن مدير المدرسة التي تقع في مركز الشعف التابع لمحافظة بلقرن في منطقة عسير.

شهدت متوسطة الأمير خالد بن فهد بجدة وفاة أحد طلابها، مطلع ديسمبر 2019، وذلك إثر سقوطه في ساحة المدرسة نتيجة إصابته بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية، حيث كان مشاركاً في أحد أنشطة المدرسة (سباق) وفي نهايته سقط مغشياً عليه.