وكالة وزارة الداخلية تعقد ورشة عمل لوكلاء الإمارات المساعدين للحقوق

عقدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق في ديوان الوزارة، ورشة عمل بمشاركة وكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق. وناقشت الورشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالإدارات الحقوقية في إمارات المناطق. وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله ثنيان آل ثنيان، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.



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