خادم الحرمين يستقبل سفيري إيطاليا والمملكة المتحدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سفير جمهورية إيطاليا لوكا فيراري، الذي ودّع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة. وحضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودّع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة. وحضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



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