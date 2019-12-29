السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يعزي وزير الاقتصاد والتخطيط في وفاة والدته



الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري في وفاة والدته - رحمها الله - وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء.

وسأل سمو الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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21:59ت م

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