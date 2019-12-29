السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يزورالشيخ الشثري



الطائف 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري في منزله بالطائف.

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20:30ت م

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