السعودية | بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:12 مساءً, 29 ديسمبر 2019 م المناطق _ الرياض بعد سنوات من العمل الجاد والأمانة في خدمة دينه ومليكه تقاعد قائد مدارس الحرس الوطني العسكرية اللواء الركن / محمد بن عبدالله القرني.

اللواء الركن محمد القرني وفي خطوة تدل على حرصه على تقديم الغالي والنفيس لخدمة هذه البلاد وخدمة قيادتها أنهى خدمته العسكرية بسجدة شكر معبراً فيها عن شكره لله تعالى الذي وفقه طول خدمته بالإخلاص والحرص والتفاني خدمة لهذه البلاد.

ومن بطولات اللواء القرني مشاركته في معركة تحرير الكويت ومعركة تحرير الخفجي خلال انتسابه للواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني أبان حرب الخليج الثانية 1990م.

ويعد سعادة اللواء الركن محمد بن عبدالله القرني من القلائل الذين اتسموا بأخلاقهم قبل أفعالهم كما انه يحظى بمحبة كل من عملوا معه لسمو أخلاقه ووقوفه مع الجميع.

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