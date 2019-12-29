حارس الزمالك يكشف عن كواليس نزاع "المنشفة السحرية" مع أطفال زيسكو

كشف محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق الزمالك المصري، عن كواليس أزمة المنشفة الخاصة به خلال مواجهة زيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

أبوجبل دخل في نزاع مع أحد أطفال الملاعب التابعين لفريق زيسكو بسبب حصوله على المنشفة الخاصة به لاعتقاده أن بها سحرا، وذلك خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الحارس في تصريحات لـ"العين الرياضية": "أرضية الملعب كانت بها مياه بعد هطول الأمطار وحصلت على منشفة من عمال غرف الملابس كي أستخدمها في مسح القفاز الذي أرتديه حتى أستطيع الإمساك بالكرة، في ظل تأثر أرضية الملعب بالطين والمياه بعد هطول الأمطار".

وأضاف: "كان هناك أحد أطفال جمع الكرات بالملعب يحاول الحصول على المنشفة، وبالفعل لم أجدها في الشوط الثاني خلفي".

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وأردف: "طلبت من عامل غرف الملابس بالزمالك أن يعطيني قميص الكاف الذي كان يرتديه لاستخدمه في مسح القفاز لأستطيع الإمساك بالكرة، وعندما حاول الطفل الذي أخذ المنشفة من قبل أن يحصل على قميص الكاف قام لاعبو الزمالك البدلاء بتوبيخه وبعدها قام الحكم بطرده من الملعب".

وعلق أبو جبل عن اعتقاد مسؤولي زيسكو في استخدام لاعبي الزمالك للسحر قائلا: "اعتقادهم غريب إذا كان الأمر كذلك، وأعتقد أنهم هم الذين يلجأون للسحر ويعتقدون به".

وكان التعادل قد رفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة.

وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة، صباح الإثنين، للاستعداد لمواجهة أسوان، الخميس المقبل، في الجولة الـ11 من الدوري المصري.