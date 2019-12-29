السعودية | هذا الطريق يشق أكبر صحراء رملية في العالم

شكرا لقرائتكم هذا الطريق يشق أكبر صحراء رملية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser عبر أكبر صحراء رملية في العالم، والتي وصفت بالوعرة والموحشة، تم شق مشروع الطريق الحدودي "صحراء الربع الخالي"، ليكون شريانا جديدا يربط السعودية وعمان واليمن، بطول 790 كيلومترا. الطريق الذي يعتبر "بالمعجزة الهندسية" تم تزويده بالإنارة وإشارات السلامة المرورية، ويختصر على المسافرين 800 كيلومتر. وتفقد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، سير أعمال استكمال الطريق الذي تم إنجاز 90 بالمائة منه، وتبقى على إتمامه حتى منفذ أم الزمول الحدودي مع عمان.

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