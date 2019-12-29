السعودية | الإمارات تشيد بإحباط الأجهزة الأمنية بالمملكة لعملية إرهابية وشيكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:21 مساءً, 29 ديسمبر 2019 م المناطق _ الرياض أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية وإحباط محاولة إرهابية وشيكة بمدينة الدمام.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانتها واستنكارها لهذه المحاولة الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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