شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشيد بكفاءة الأمن السعودي في إحباط العملية الإرهابية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة وإحباط محاولة إرهابية وشيكة بمدينة الدمام. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانتها واستنكارها لهذه المحاولة الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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