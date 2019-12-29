شكرا لقرائتكم خبر عن «نبدأ سوا» .. منصة المواهب والمبدعين في«موسم الشرقية » والان نبدء بالتفاصيل

- غرفة الاحساء تنظم ورشة عمل للتعريف بالمنصة وهدفها

- تتيح فرصة المشاركة في الفعاليات بالأفكار والمقترحات والمواهب والخدمات

- تعزز مكانة المنطقة كواجهة سياحية وتوسع قنوات دعم المشاركة المجتمعية

- تفعيل دور القطاع الخاص في إحداث نقلة نوعية بجودة الحياة

انطلقت، اليوم الأحد، ورشة عمل للتعريف بمنصة «نبدأ سوا» الخاصة بتقديم العروض والمواهب والمقترحات، لموسم الشرقية 2020، بهدف تعزيز مكانة المنطقة كواجهة سياحية وتوسيع قنوات دعم المشاركة المجتمعية بالموسم، التي نظمتها غرفة الأحساء.

ثراء تاريخي

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة العامة للترفيه سلطان الفقير، إن الأحساء تتمتع بثراء تاريخي وتراثي كبير، وتنوّع حضاري وطبيعي هائل، يؤهلها لتصبح أهم وجهة في وجهات موسم الشرقية.

واجهة سياحية

وبيّن أن تركيز الموسم، في نسخته القادمة، سينصب بشكل أساسي على تعزيز مكانة الشرقية كواجهة سياحية متميزة ومستدامة، وهو ما يتطلب المبادرة والمشاركة والعمل الجماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، من أجل إبقاء أثر الموسم بشكل مفيد ومستدام، لافتًا إلى أنّ أفراد مجتمع الأحساء كافة، عليهم العمل على إبراز المقومات السياحية المتميّزة، والمعالم التراثية العريقة، والمواقع السياحية والصور الجمالية الرائعة بالواحة، من خلال المشاركة في المنصة، بما يساهم بشكل كبير في استدامة الأنشطة السياحية بالمنطقة ونجاحها.

أفكار ومقترحات

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وأضاف الفقير، خلال الورشة التي قدمها وأدارها عضو موسم الشرقية، وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد الراشد، أن المنصة تتيح فرصة المشاركة في الفعاليات بالأفكار والمقترحات والمواهب والخدمات، إذ يسعى الموسم لتفعيل دور القطاع الخاص في إحداث نقلة نوعية بجودة الحياة في المملكة، فضلًا عن خلق فرص استثمارية للمستثمرين، وفرص عمل للمواطنين والمواطنات سواء في وظائف مباشرة أو غير مباشرة.

فرصة استثمارية

وأكد أن موسم الشرقية يمثل فرصة استثمارية قيّمة، ومنصة مهمة لاكتشاف المبدعين السعوديين، وإظهار مواهبهم وإطلاق قدراتهم في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب والرياضة، وتطويرها بطريقة تفاعلية وإبداعية رائعة من خلال التفاعل والتواصل المباشر مع الجمهور، للمساهمة في إثراء الحياة، وبناء مجتمع إبداعي للارتقاء بجودة الحياة في المملكة، فضلاً عن دوره في مساعدة الشباب على تحقيق التميّز، واكسابهم الخبرة والاستعداد للمنافسة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية‪.‬

مواهب وعروض

وأشار الفقير إلى أن المنصة تستهدف الشركات المتخصصة في مجال السياحة والترفيه، وشركات الخدمات من جميع التخصصات، والتي لديها الرغبة في المشاركة بموسم الشرقية، مبينًا أنه يمكن كذلك لأصحاب المنشآت والأراضي والمزارع والقاعات، ممن يرغبون في عرضها وتقديمها لموسم الشرقية، المشاركة بالمنصة، وكذلك جهات القطاع الثالث والأفراد من أصحاب المواهب والعروض المميزة.

أفكار ومقترحات

من جهته، قدّم عضو فريق عمل موسم الشرقية رشاد مخلص، عرضًا حول منصة «نبدأ سوا»، مبينًا أنه يمكن لأي شخص أو جهة لديهم عروض أو أفكار أو مقترحات مميزة، بما تفيد رسالة وأهداف موسم الشرقية، وتلبي رغبات مختلف الأذواق وتحقيق تطلعات شرائح المجتمع كافة.

فعاليات مميزة

يُشار إلى أن موسم الشرقية الذي يعقد خلال شهر مارس من كل عام، يُعد أكبر تظاهرة ثقافية وترفيهية وسياحية نوعية تشهدها المنطقة الشرقية، إذ نجح في نسخته الماضية 2019 في استقطاب أكثر من 3 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، للاستمتاع بفعالياته المتميزة والمتنوعة.