شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في البحرين يطلع على خطط تطوير جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة في مكتبه بالسفارة اليوم مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي .

و استمع سموه لشرح قدمه العتيبي عن دور وخطط التطوير لجمرك الجسر .

و أشاد سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز بالجهود المبذولة من قبل رجال الجمرك بجسر الملك فهد وما حققوه من إنجازات، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، متمنيا سموه لهم مزيدا من التوفيق والسداد.