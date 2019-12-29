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رسائل SMS من الداخلية بعد إحباط عملية إرهابية بالدمام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الأمنية في الكشف عن أصحاب الفكر الضال والمنضوين في جماعات إرهابية.
وأرسلت الداخلية رسائل نصية جاء فيها: أخي متابعات الخليج 365.. أخي المقيم: أمن وطننا مسؤولية الجميع. ساهم في اجتثاث الإرهاب والفكر الضال بإبلاغ مركز العمليات الميدانية 990 في رئاسة أمن الدولة على الرقم 990، ومن خارج المملكة: 00966112455922، أو مراسلة البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر الفاكس: 0114869645.
وكانت رئاسة أمن الدولة أعلنت مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالث.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.
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