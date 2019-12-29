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2019-12-29 تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أن مواعيد التسجيل والاختبارات ستعلن لاحقًا. وأوضحت الهيئة أن سبب التأجيل جاء بعد تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 1440/10/9 ليكون بتاريخ 1441/11/10. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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