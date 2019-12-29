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تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

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2019-12-29

تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أن مواعيد التسجيل والاختبارات ستعلن لاحقًا.

وأوضحت الهيئة أن سبب التأجيل جاء بعد تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 1440/10/9 ليكون بتاريخ 1441/11/10.

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