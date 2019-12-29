أمير المدينة يدشن مشروع مركز خدمات التمور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

دشن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، والذي سيقدم الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية لما قبل وبعد حصاد التمور بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون ريال، على مساحة 100 ألف م2، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم 500 ألف نخلة.

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وثمن الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل، جهود فريق العمل بقيادة وزير الزراعة في رسم صورة واقعية عن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمنطقة، بالإضافة إلى حزمة الخدمات المتجددة للمستفيدين من المزارعين والمواطنين.

ويأتي مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، كأول المشاريع التي تندرج تحت برنامج نخلة وطن المشترك بين المركز الوطني للنخيل والتمور والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

أهداف المشروع: