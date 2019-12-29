فيصل بن مشعل يؤسس لمشاريع جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس حفل وضع حجر الأساس لأربعة مشاريع تابعة لجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية «تأهيل» في مقر الجمعية بمحافظة عنيزة، بتكلفة إجمالية بلغت 31,400,000 ريال، وتأتي ضمن مشاريع مدينة جمعية عنيزة الإنسانية.

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ووضع حجر الأساس لأربعة مشاريع لمدينة جمعية عنيزة الإنسانية التي اشتملت على مركزي عثمان الخويطر للتأهيل المهني لذوي الإعاقة، الأول للذكور، والثاني للإناث على مساحة 12 ألف م2 بتكلفة 15,200,000 ريال، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 مستفيدا لكل مركز، ومشروع عثمان الخويطر لمتلازمة داون للذكور والإناث والمقام على مساحة 6 آلاف م2, بتكلفة 8,600,000 ريال, ومشروع مركز الزامل للسمع والكلام لخدمة من لديهم صعوبات ومشاكل في النطق, بمساحة 4 آلاف م2, بتكلفة إجمالية بلغت 7,600,000 ريال, كما شاهد والحضور عرضا مرئيا عن تلك المشاريع الجديدة التي وضع حجر أساسها.

وأكد أمير المنطقة أن مسمى محافظة الإنسانية يحمل الجهات والقطاعات الأخرى الحكومية مسؤولية للسعي إلى أنسنة هذه القطاعات ، متمنيا أن تكون عنيزة محافظة إنسانية في جميع مرافقها ومنشآتها وتصاميمها ومساجدها وأرصفتها، وأن يكون مسمى محافظة الإنسانية ليس لأنها تحوي جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية «تأهيل» وحسب، مقترحا تشكيل فريق إنساني يكون من لجنة الشباب أو من غيرها يسعى إلى تحقيق مثل هذه الجوانب، دعما للأعمال والمواقف الإنسانية، وتفعيلا لمثل ذلك، لينعكس مسمى الإنسانية في جميع مرافق المحافظة، لافتا إلى سعيهم إلى أنسنة المحافظة خاصة ومنطقة القصيم عامة بكل ما تعنيه الكلمة، مؤكدا على أهمية دور البلدية والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية بتفعيل هذا الدور.

وقال: إننا اليوم في تظاهرة إنسانية يقوم على إحيائها أهل الخير مثل رجل الأعمال عثمان الخويطر، وأعيان أسرة الزامل، في تأسيس مراكز للأعمال الإنسانية والخيرية، مشيرا إلى أن هذه المراكز هي وفاء من أهل الوفاء من محافظة الوفاء والإنسانية.