أمير مكة بالنيابة يستعرض خطط مشاريع الجهات الحكومية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف أمس اجتماعا حضره مديرو القطاعات الحكومية، وأعضاء بالمجلس المحلي في الطائف.

وأكد الأمير بدر بن سلطان أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.

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واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للمدة المقبلة، فيما نقل أعضاء بالمجالس المحلية أبرز الاحتياجات التنموية.

كما ترأس اجتماعا مماثلا حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة ميسان.

من جهة أخرى استعرض أمير المنطقة بالنيابة مشروعات جامعة الطائف، ومن بينها آخر ما وصلت إليه الأعمال القائمة في مشروع المدينة الجامعية الجديدة في سيسد، وغيرها من المشروعات في الحرم الجامعي بالحوية، والكليات الجامعية في الفروع، وذلك خلال استقباله في مكتبة بالطائف أمس مدير الجامعة المكلف الدكتور سعد الزهراني.

واطلع على المبادرات والأعمال التطوعية التي قدمتها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، ومنها إطلاق بوابة العمل التطوعي، وتأسيس عدد من الفرق التطوعية المتخصصة، وذلك ضمن أعمالها للإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030، لزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، كما اطلع على أعمال أكاديمية الشعر العربي.