15 موقعا لجمع فائض الكتب المدرسية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الأول حملة قوافل أصدقاء البيئة لجمع فائض الكتب المدرسية والمخلفات الورقية ضمن مبادرة «لا ترمها.. بل أوقفها» لإعادة تدوير الورق، وتستمر الحملة لمدة 10 أيام، وتشمل 15 موقعا تغطي النطاق الجغرافي لمدينة جدة، بهدف التوعية البيئية للمحافظة على البيئة والاستفادة من المخلفات.

وتركز مشاركة الوقف في مثل هذه الفعاليات البيئية على توظيف التجارب العلمية والعملية في المجال البيئي، فيما يسعى الوقف على تعميم هذه المبادرة على جميع القطاعات الحكومية والأهلية في منطقة مكة المكرمة.

مبادرة «لا ترمها.. بل أوقفها»