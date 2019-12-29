15 موقعا لجمع فائض الكتب المدرسية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الأول حملة قوافل أصدقاء البيئة لجمع فائض الكتب المدرسية والمخلفات الورقية ضمن مبادرة «لا ترمها.. بل أوقفها» لإعادة تدوير الورق، وتستمر الحملة لمدة 10 أيام، وتشمل 15 موقعا تغطي النطاق الجغرافي لمدينة جدة، بهدف التوعية البيئية للمحافظة على البيئة والاستفادة من المخلفات.
وتركز مشاركة الوقف في مثل هذه الفعاليات البيئية على توظيف التجارب العلمية والعملية في المجال البيئي، فيما يسعى الوقف على تعميم هذه المبادرة على جميع القطاعات الحكومية والأهلية في منطقة مكة المكرمة.
مبادرة «لا ترمها.. بل أوقفها»
- 500 ألف مشاركة حققتها خلال 5 سنوات من مختلف القطاعات
- 2500 طن من النفايات الورقية جرى تجميعها وإعادة تدويرها
- أسست عام 2013 بالشراكة بين الوقف العلمي وشركة واسكو
- تهدف إلى نشر ثقافة حماية البيئة ورفع مستوى الوعي بأهمية إتلاف الكتب بطريقة آمنة
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