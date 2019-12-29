مقتل إرهابيين عملا على تجهيز مركبة بالمتفجرات في الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت رئاسة أمن الدولة عن مقتل إرهابيين سعوديي الجنسية خططا لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة إثر مواجهتهما بعدما رفضا تسليم نفسيهما والتحصن في مبنى بالدمام، فيما قبضت الجهات الأمنية على ثالث.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، في بيان أمس، أنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

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وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح الأربعاء الموافق 28 / 4 / 1441هـ، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه.

وبينت رئاسة أمن الدولة أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوة، وسيرد الله كيدهم، ولن يتمكنوا من تحقيق ما يسعون ويخططون له.

المطلوبان الهالكان:

الهالك أحمد آل سويد

الهالك عبدالله النمر

مضبوطات خلال العملية: