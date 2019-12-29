معاقبة 60 مخالفا لارتدائهم ملابس غير لائقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض 60 مخالفا من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط 60 مخالفا، 23 رجلا و37 امرأة، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وجرى إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.



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