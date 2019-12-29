حكم ابتدائي بقتل منفذ هجوم الطعن ضد أفراد فرقة استعراضية إسبانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكما ابتدائيا بالقتل بحق منفذ الهجوم بالسكين على فرقة استعراضية إسبانية مشاركة في موسم الرياض، خلال نوفمبر الماضي، فيما قضت المحكمة في حكمها بسجن المتهم الثاني في القضية 12 عاما و6 أشهر.

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وأدانت المحكمة الجاني (يمني الجنسية) بتهم ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة، وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

وكان شخص يمني الجنسية ارتكب هجوما بالطعن ضد فرقة مسرحية إسبانية خلال أدائها أحد العروض بحي الملز في الرياض في 12 نوفمبر الماضي، مما نتج عنه تعرض عدد من أعضاء الفرقة لإصابات.

وبدأت المحمكة 19 نوفمبر الماضي الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في الحادثة التي حصلت في حديقة الملك عبدالله بحي الملز، حيث عرضت الدعوى على المتهمين وجرى توكيل محام لهم على نفقة وزارة العدل.