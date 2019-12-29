ضبط 94 مخالفة في أسواق المنتجات البحرية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف 94 مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك في حملة رقابية على أسواق الأسماك والمنتجات البحرية. Advertisements وجرى خلال الحملة الاطلاع ميدانيا على تطبيق المحلات والمطاعم ومواقع إعداد الأطعمة البحرية للاشتراطات البلدية، وتم ضبط 94 تجاوزا للاشتراطات الصحية وحفظ المنتجات المعروضة وتخزينها لتداول الأسماك والجمبري والحبار والقواقع والمرافق التابعة. وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة عازب الزهراني أن الحملة مخصصة للرقابة على أنشطة بيع وتداول المنتجات البحرية بأنواعها المختلفة مع التوعية والإرشاد لتطبيق الاشتراطات الصحية في محلات بيع الأسماك وطريقة تجهيزها، كما شملت الحملة محلات قلي وشواء هذه المنتجات وضبط المخالفات بها. من المخالفات المرصودة: حفظ وعرض الأسماك خارج ثلاجات العرض

عدم التقيد بالزي الرسمي

استخدام الثلج في حفظ الأسماك

انتهاء الشهادات الصحية للعاملين

سوء النظافة والمظهر العام

استخدام الزيت لأكثر من مرة



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