التعريف بمنصة «نبدأ سوا» لموسم الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

نظمت غرفة الأحساء أمس ورشة عمل للتعريف بمنصة «نبدأ سوا» الخاصة بتقديم العروض والمواهب والمقترحات لموسم الشرقية 2020، بهدف تعزيز مكانة المنطقة كواجهة سياحية وتوسيع قنوات دعم المشاركة المجتمعية بالموسم، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج، وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والرياديين وأصحاب الشركات المتخصصة والجهات ذات العلاقة في مجالات السياحة والترفيه والخدمات بمقر الغرفة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة العامة للترفيه سلطان الفقير أن تركيز الموسم في نسخته المقبلة سينصب بشكل أساسي على تعزيز مكانة الشرقية كواجهة سياحية متميزة ومستدامة.