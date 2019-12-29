السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
تسارعت الزيادة السكانية في بعض المدن الكبرى على نحو واضح خلال الـ14 عاما الماضية، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء بين عامي 2004 و2018م، ففي حين ازداد عدد السكان في الرياض بنسبة 54.8%، وبنسبة 51.8% في مكة، و47.9% في المنطقة الشرقية، لم تتجاوز نسبة الزيادة 28.9% في الباحة مثلا، الأمر الذي عزاه مختصون ليس إلى الزيادة الطبيعية في عدد السكان فحسب، بل أيضا إلى الهجرة من الأرياف للمدن بحثا عن عمل ولتركز العمالة الوافدة فيها ولأسباب أخرى.
وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور خالد الرديعان لـ«مكة» إن أسباب تصدر المدن الكبيرة نسب الزيادة السكانية يعود لعوامل عدة، وانعكاس ذلك يتمثل في تمازج سكاني كناحية ثقافية، لكنه في الوقت نفسه أحدث ضغطا شديدا على بعض الخدمات كالمستشفيات والمدارس واستخدام الطرق، مما يعني زيادة عدد المركبات، حيث يترتب عليه زحام شديد في الطرق.
عوامل الزيادة السريعة في عدد السكان ببعض المناطق الكبرى بحسب الرديعان:
- الهجرة من الريف للمدن بحثا عن فرص عمل
- الأزمة السورية والحرب في اليمن زادتا من أعداد الوافدين بالمدن الكبرى
- الزيادة الطبيعية في السكان، حيث إن عدد سكان المدن الرئيسة أكبر
- وجود أربع جامعات كبيرة في الرياض وعدد كبير من الكليات والجامعات الأهلية، والتي تضم بين جنباتها آلاف الطلاب والطالبات
- أعداد العمالة الوافدة في الرياض وسائر المدن الأخرى كجدة ومدن الشرقية لتركز المصانع والمعامل والشركات والمستشفيات والعمالة المنزلية فيها
كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة للمدن بحثا عن عمل تزيد سكان الرياض 54.8% خلال 14 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.