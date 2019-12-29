العالم يدين هجوم مقديشو.. والسكان يهرعون للتبرع بالدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو

فيما أدانت العواصم العربية والأوروبية الهجوم الذي شهدته مقديشو وراح ضحيته 100 قتيل، توجه الكثير من السكان إلى أكبر المستشفيات بالمدينة أمس للتبرع بالدم، حيث يعالج الأطباء عشرات الضحايا المصابين في هجوم شاحنة مفخخة أمس الأول، وقال رئيس الوزراء، علي خيري إنه سيتم نقل بعض المصابين بشكل خطير خارج البلاد للعلاج.

وقتل نحو 100 شخص في انفجار شاحنة مفخخة في مقديشو أمس السبت، مما أدى إلى تناثر أجزاء المركبات المدمرة وحطام ومخلفات الانفجار في إحدى مناطق العاصمة الصومالية مقديشو.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، على الرغم من أن كثيرين يشكون في أن جماعة الشباب الإسلامية الإرهابية قد تكون وراء الهجوم.

ودعا الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو إلى الوحدة في مواجهة «عدو الكرامة الإنسانية»، وأكدت السفارة التركية مقتل اثنين من الأتراك.

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد الواقعة في القرن الأفريقي لسنوات. ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.

ومن ناحية أخرى أدان الزعماء في أوروبا وروسيا الهجوم «الهمجي».