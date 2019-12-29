إنييستا وفيا يفتتحان استاد طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو يفتتح النجمان الإسبانيان أندريس إنييستا وديفيد فيا استاد طوكيو الوطني الجديد، وذلك قبل نحو 8 أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو. ويدشن النجمان الإسبانيان استاد العاصمة اليابانية من خلال المباراة النهائية لكأس إمبراطور اليابان. ويشارك إنييستا وفيا مع فريقهما فيسيل كوبي في المباراة النهائية لكأس إمبراطور اليابان الأربعاء المقبل في مواجهة فريق كاشيما إنتلرز.



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