إضراب أطقم ضيافة يلغي 170 رحلة جوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أظهرت بيانات تم نشرها أمس أنه سيتم إلغاء نحو 170 رحلة جوية تشغلها شركة «جيرمان وينجز» للطيران منخفض التكاليف التابعة لشركة «لوفتهانزا» العملاقة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة بسبب إضراب أطقم الضيافة.
ويأتي الإضراب بسبب خلاف يتركز على اللوائح التي تنظم العمل بدوام جزئي.
يذكر أن «جيرمان وينجز» تشغل رحلات لـ«يورووينجز»؛ حيث إن نحو 30 طائرة من إجمالي الأسطول تتبع «جيرمان وينجز».
ومعظم الرحلات التي سيتم إلغاؤها هي رحلات داخلية، إلا أن من بينها أيضا رحلات إلى النمسا وسويسرا.
وكانت نقابة أطقم الضيافة الجوية (أوفو) دعت أطقم الضيافة إلى تنظيم إضراب عن العمل يستمر ثلاثة أيام.
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