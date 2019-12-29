السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية غدا فعاليات اليوم الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. ويأتي اليوم الأولمبي الذي تسوق له الأولمبية الدولية لتثقيف جميع المجتمع بالقيم الأولمبية، وتعريف البراعم والناشئين وأسرهم برياضات عدة لتعزيز نمط الحياة الصحي وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث،(الصداقة والتميز والاحترام). وسيشمل البرنامج، التعرف على الثقافة الأولمبية والالتقاء بمجموعة من النجوم واللاعبين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية السعودية تنظم اليوم الأولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.