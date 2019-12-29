فيس بوك تفرض قواعد جديدة لاستخدام تطبيق ماسنجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك تشديد قبضتها على تطبيق المحادثة التابع لها «ماسنجر»، حيث لم يعد في مقدور أي مشتركين جدد استخدام تطبيق المحادثة الفورية ماسنجر بدون وجود حساب خاص بهم على الشبكة، وهو ما يعني إجبار هؤلاء المستخدمين على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين الآخرين.

وقالت متحدثة باسم فيس بوك في بيان إن الأغلبية الساحقة من المشتركين، يستخدمون تطبيق الماسنجر من خلال موقع فيس بوك ونحن نريد تبسيط هذه العملية، من خلال ربط إنشاء الحساب الجديد على الماسنجر بحساب فيس بوك. في الوقت نفسه، فإن الحسابات الحالية على تطبيق ماسنجر، والتي لا ترتبط بحساب فيس بوك لن تحتاج إلى إجراء أي تغيير في الوقت الحالي.

يذكر أن هذا التغيير يأتي في الوقت الذي تستعد خلاله شبكة فيس بوك إلى توثيق علاقة الماسنجر بالخدمات الأخرى التابعة لها مثل إنستجرام لتبادل الصور وواتس اب للتواصل الاجتماعي.