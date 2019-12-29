وفاة 3 في انهيار جليدي بإيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توقفت عمليات البحث في منطقة «ساوث تيرول» في إيطاليا أمس، بعد أن أكدت خدمة الإنقاذ الجبلية أنه ليس هناك أي شخص مفقود، في أعقاب انهيار جليدي أودى بحياة ثلاثة أشخاص.
وجرف الانهيار الجليدي الذي حدث أمس الأول زلاقة تزلج، مما أسفر عن وفاة امرأة وطفلين، جميعهم من ألمانيا.
وجرى تحرير شخصين، هما رجل ألماني وابنه، من وسط الثلوج ونقلهما إلى مستشفى محلي، حيث تعرضا لإصابات متوسطة.
ويحاول المحققون الآن معرفة سبب حدوث الانهيار الجليدي.
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