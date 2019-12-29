4 لقاءات بدوري الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ15 المؤجلة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم 4 مواجهات.

ويلتقي في سيهات الخليج وضيفه الشعلة، حيث يحتل الخليج المركز الـ12 برصيد 21 نقطة، فيما للشعلة 24 نقطة في المركز العاشر.

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ويواجه نجران صاحب المركز الـ13 نظيره حطين الـ18 على ملعب جامعة نجران في نجران.

ويستقبل الثقبة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضيفه الجيل، حيث يحتل الثقبة المركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الجيل المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

أما آخر لقاءات اليوم فيجمع أحد صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة مع الطائي الرابع برصيد 27 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.