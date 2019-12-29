أمسية عن العمق التاريخي والبعد الثقافي بالباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

يرعى أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود اليوم الأمسية الثقافية «الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي»، للكاتب والباحث في التاريخ إبراهيم الزهراني، والتي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة بعد صلاة المغرب بقاعة سعيد ‏العنقري.

وأعرب رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة حسن الزهراني عن شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته لهذه الأمسية ودعمه لمختلف المناشط الثقافية التي يقيمها النادي، مشيرا إلى أن الكاتب والباحث الزهراني سيستعرض خلال الأمسية الشواهد المكانية لحضارة الإنسان بالباحة، والرسوم والنقوش الكتابية والمواقع الأثرية التي تشتهر بها المنطقة.