بدء توسعة شوارع غليل وبترومين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة المباني التي تم الانتهاء من تعويض ملاكها لصالح مشروع توسعة شوارع أحياء «غليل وبترومين». ويتضمن المشروع الذي انتهت مرحلته الأولى تعويض وإزالة 83 عقارا، لتنفيذ 8 شوارع رئيسة من شأنها أن تحسن الأحياء ووصول الخدمات بشكل أفضل. ووجه أمين محافظة جدة صالح التركي بضرورة الإسراع في استكمال المشروع، وإعادة تأهيل الشوارع بعد توفر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات، التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية وتوفير أفضل الخدمات لسكانها.



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