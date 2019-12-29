دورات تدريبية في أندية الأحياء بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام يستعد 56 ناديا للحي بتعليم المنطقة الشرقية لتنفيذ دورات تدريبية بواقع 96 ساعة تدريبية للطلاب والطالبات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول. وتستهدف الدورات طلاب وطالبات التعليم المسجلين في أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم المنطقة الشرقية، وذلك في أربعة مجالات متنوعة، منها المجال التقني في البرمجيات والروبوتات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والطاقة البديلة.



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