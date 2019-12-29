«سبل» تسهل تحديد الميول الوظيفية والتواصل مع مرشدين مهنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت بوابة التثقيف والإرشاد المهني الالكترونية «سبل»، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، توفير بيئة الكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للطلاب والطالبات والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، وتمكينهم من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل.

وتسعى بوابة «سبل» المتوفرة على الرابط: https://subol.sa، إلى تطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، كما تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، مدعمة باختبارات قياس الميول الوظيفي.

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وتطمح البوابة إلى تمكين القوى الوطنية البشرية من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة من خلال استيراد وتكييف خدمات برنامج التثقيف والإرشاد المهني بما يتناسب مع احتياجات الوطن.

وتساعد «سبل» في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والإسهام في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتمكن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية، والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

مزايا منصة «سبل»