أميانتيت تبيع كامل استثماراتها في مصر بـ 7.5 ملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة أميانتيت العربية السعودية اتفاقية بيع كامل حصصها في مصر مع الشريك المحلي بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني دولار، بما يعادل 7.5 ملايين ريال.

وقالت «أميانتيت العربية السعودية» في بيان لها أمس، إنه بموجب الاتفاقية ستبيع الشركة كامل حصصها في شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس والبالغة 250 ألف سهم تمثل 50% من رأس مال الشركة، والتي تملكها عن طريق الشركة التابعة، شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة، لافتة إلى أن شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس تعمل بصناعة أنابيب الفيبرجلاس.

وتتضمن الاتفاقية حسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم «تداول»، بيع كامل حصصها في شركة أميرون مصر والبالغة 94.6 ألف سهم تمثل 49% من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها أميانتيت العربية السعودية عن طريق شركتها التابعة شركة أميرون العربية السعودية، وتعمل شركة أميرون مصر في صناعة الأنابيب الأسمنتية.

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وقالت الشركة إن الأثر المالي للصفقة يتمثل في توفير صافي نقد بقيمة 7.5 ملايين ريال، في حين سيكون هناك خسارة بقيمة 15.7 مليون ريال على حقوق الملكية المتراكمة بسبب تحويل عملات نتجت عن البيع، وصافي زيادة في حقوق الملكية الموحدة بمقدار 7.5 ملايين ريال، متوقعة أن يظهر هذا الأثر المالي في الربع الأول من 2020.

تفاصيل بيع كامل الحصص مع الشريك المحلي في مصر:

قيمة الصفقة 2 مليون دولار تتضمن:

بيع كامل الحصص في أميانتيت مصر للفيبرجلاس البالغة 250,000 سهم تمثل 50% من رأسمال الشركة

بيع كامل الحصص في شركة أميرون مصر البالغة 94,638 سهما تمثل 49% من رأسمال تلك الشركة

الأثر المالي: