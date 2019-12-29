هل تذكرون المقيم اليمني الذي هاجم عرضا مسرحيا في السعودية.. عقوبة قاسية أصدرها القضاء السعودي بحقه اليوم؟

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عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام عربية أن محكمة سعودية قضت اليوم بالإعدام لمقيم من جنسية عربية، أدين بمهاجمة أعضاء فرقة مسرحية بالعاصمة الرياض قبل أسابيع.

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وذكرت صحف سعودية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم على فرقة استعراضية في حديقة الملك عبدالله بالرياض.

في حين قضت ذات المحكمة، بالسجن 12 عاما وستة أشهر للمتهم الثاني في القضية.

وكانت قناة الإخبارية السعودية الرسمية قالت إن المتهم الأول، وهو مقيم في العقد الثالث من عمره، طعن ثلاثة من أعضاء فرقة مسرحية خلال عرض في العاصمة الرياض الشهر الماضي، وأنه عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

ووقع الحادث يوم 11 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، في حديقة الملك عبد الله وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

يذكر أن المهاجم طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية قدمت إلى الرياض.

وجاء الاعتداء في توقيت تعمل فيه السعودية على تعزيز القطاع الترفيهي لمواطنيها، وسط سعي المملكة لتغيير صورتها المحافظة المتشددة.

