معرض_إحساس_للعطور يستقبل آلاف الزوار في ساعاته الأولى @secopa16

︎ . انطلق هذا اليوم الأحد الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ معرض احساس للعطور حيث يجتمع تحت سقفه خبراء العطور والشركات الكبيرة إذا سجل المعرض في ساعاته الأولى أكثر من ٧ آلاف زائر حسب إفادة المنظم و يستمر هذا المعرض المتميز حتى تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ ويمكنكم التسجيل بالمعرض عبر الرابط من هنا.





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