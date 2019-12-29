«التربية العربي» لدول الخليج يواصل استقبال الترشح على جائزته للبحوث والدراسات

يواصل مكتب التربية العربي لدول الخليج، استقبال طلبات الترشح لجائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربوية للدورة الجديدة 2019-2020، التي بدأت في شهر مارس 2019 حتى نهاية فبراير 2020، وتبلغ قيمتها 200 ألف ريال.

وتشمل الجائزة مجالي «الدراسات والبحوث» و«التجارب والمشروعات التربوية». ويتناول مجال الدراسات والبحوث موضوعي مهارات القرن الحادي والعشرين والذكاء الاصطناعي في التعليم، فيما يتناول مجال التجارب والمشروعات التربوية موضوعي تطبيقات التعلم المقلوب وتطبيقات منحى تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين والمبدعين من أبناء الدول الأعضاء على إنتاج الأعمال التي تخدم أهداف التنمية الشاملة.

ويدعو المكتب الراغبين في التنافس على جائزته إلى زيارة الموقع ، للتسجيل والاطلاع على شروط الترشح.