أمير مكة بالنيابة يوجه بتذليل معوقات التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة

رأس الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اليوم الأحد، في مكتبه بالطائف، اجتماعًا حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف.
وأكد الأمير بدر بن سلطان على أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.
واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للمدة المقبلة، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية الذين بدورهم نقلوا لأمير مكة المكرمة بالنيابة أبرز الاحتياجات التنموية.
كما ترأس الأمير بدر بن سلطان اجتماعًا مماثلًا حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة ميسان.
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