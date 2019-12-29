«الصحة» توضح أعراض إصابات الضغط السريري وطرق العلاج

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن الخطوة الأولى في علاج إصابات الضغط السريري هي تقليل الضغط والاحتكاك المسبب لها، باتباع عدد من الخطوات.

جاء ذلك عبر «إنفوجراف» نشرته الوزارة في حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» ، مشيرة إلى أن من أهم أعراض إصابات الضغط السريري، ووجود تغيرات غير معتادة في لون الجلد، وحدوث تورم، وإفرازات تشبه الصديد، فتصبح المناطق مؤلمة، وملاحظة أن منطقة من الجلد تبدو أكثر برودةً أو دفئًا عند لمسها مقارنة بالمناطق الأخرى.

ولفتت الوزارة، إلى أن الأكثر عرضةً للإصابة بالضغط السريري هم المصابون بحالة مرضية تحد من قدرتهم على تغيير مواضعهم، وتتطلب منهم ملازمة الفراش لمدة طويلة، فيما أوضحت طرق الوقاية من إصابات الضغط السريري، ومن أبرزها تغيير الوضع بالفراش تغييرًا متكررًا لتلافي الضغط على الجلد، واتباع عدد من التوصيات ترتبط بتعديل الوضع على الفراش، واختيار الوسائد وحشوات الفراش التي تخفف من الضغط، مع تعديل ارتفاع ظهر الفراش القابل للتعديل، بحيث يتم رفعه إلى درجة لا تزيد عن 30 درجة.

وقدمت الوزارة عددًا من النصائح للعناية بالجلد، ومنها الحفاظ على نظافة الجلد وجفافه وغسله بغسول لطيف وتجفيفه، مع إجراء التنظيف الروتيني للحد من تعرض الجلد للرطوبة، وحماية البشرة؛ وذلك باستخدام مسحوق البودرة الخاص لحماية الجلد في مناطق الاحتكاك، ووضع مستحضر ترطيب على الجلد الجاف، وتغيير أغطية الفراش والملابس تغييرًا متكررًا.

يذكر أن إصابات الضغط السريري هي (قروح الضغط أو تقرحات الضغط)، وهي إصابات يتعرض لها الجلد والأنسجة الكامنة نتيجة الضغط لفترة طويلة على الجلد، وتحدث في الجلد الذي يغطي المناطق العظمية من الجسم، مثل الكعبين والكاحلين والوركين، وعظم الذنب، كما تتفاوت درجة تلف الجلد والنسيج من الجلد الأحمر السليم إلى الإصابة العميقة التي تشمل العضلات والعظام.