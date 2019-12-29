متحدث «المساحة الجيولوجية» ينفي حدوث هزة شرق الرياض: لم نرصد شيئًا

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، حدوث هزة شرق العاصمة الرياض، اليوم الأحد.
وقال أبا الخيل، في تصريحات لـ«عاجل»، إن المرصد الوطني دوره متابعة ورصد الهزات الأرضية، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن ما شعر به البعض هو هزة أرضية زلزالية.
وأوضح متحدث هيئة المساحة الجيولوجية، أن «بعض الأشخاص إذا سمعوا أو شعروا بشيء، يتوقعون أنه زلزال.. الحمد لله لم نرصد شيئًا».
وحول إمكانية توقع هيئة المساحة الجيولوجية حدوث هزات أرضية قريبًا أو مكان وقوعها، قال أبا الخيل: «لا نعلم.. دورنا رصد الهزات الأرضية فقط».
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