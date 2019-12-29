بتكلفة 120 مليون ريال.. أمير المدينة يدشن مشروع خدمات التمور بالمنطقة

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، الذي سيقدم الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية لما قبل حصاد التمور وبعده، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون ريال على مساحة 100 ألف م2، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم أكثر من 500 ألف نخلة.

جاء ذلك خلال لقاء أمير المدينة المنورة وزيرَ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

وثمَّن الأمير فيصل بن سلمان جهود فريق العمل بقيادة وزير الزراعة في رسم صورة واقعية عن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمنطقة، بالإضافة إلى حزمة الخدمات المتجددة للمستفيدين من المزارعين والمواطنين.

ويأتي مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، كأول المشاريع التي تندرج تحت برنامج نخلة وطن المشترك بين المركز الوطني للنخيل والتمور والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».

ويهدف المشروع إلى رفع قيمة صادرات التمور، وتقديم خدمات الإرشاد، بهدف تطوير الإنتاج وتقليل التكلفة وتحسين الجودة، وتعزيز تسويق التمور بإيجاد مشترين أو عاملين محليًّا وعالميًّا وتقديم خدمات التخزين المبرد والنقل، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 1900 وظيفة متوقعة في تخصصات مختلفة، كما يسهم المركز في ترشيد استهلاك المياه والتركيز على الصناعات التحويلية، وعقد الاتفاقيات مع الشركات والهيئات وتحقيق المزيد من التمكين للمستفيدين من الخدمات المتنوعة المقدمة في المركز.