شرطة القصيم تطيح بمواطن لارتكابه جرائم سرقة المساجد

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأحد، القبض على مواطن، بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.
وأكد متحدث شرطة القصيم، ضبط مركبةٍ بحوزته قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض، مشيرًا إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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