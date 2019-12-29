عاجل-تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم، في بيان لها على حسابها في تويتر، أنه إشارة إلى القرار الوزاري رقم 816 وتاريخ 19 ربيع الثاني 1441، حول تأجيل نفاد لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481، وتاريخ 9 شوال 1440، ليكون بتاريخ 10 ذو القعدة 1441، الموافق 1 يوليو 2020.
فقد تقرر تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وأضافت الهيئة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات في وقت لاحق.
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