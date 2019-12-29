السعودية اليوم / إجلاء عائلات فلسطينية وسورية في مخيم الرشيدية جنوب لبنان بسبب تضررها من السيول والأمطار



بيروت 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

ذكرت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان أنه تم إجلاء عدد من العائلات الفلسطينية والسورية من خيمهم ومنازلهم في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية نتيجة تضررها من مياه الأمطار والسيول بسبب المنخفض الجوي الذي يشهده لبنان.

وأوضحت اللجان الشعبية في بيان اليوم أن عددا من العائلات النازحة من سوريا في مخيم الرشيدية جرى ترحيلهم عن منازلها بعد تضررها بسبب الأمطار وارتفاع موج البحر، وتم نقلهم إلى مؤسسات تابعة لوكالة الأونروا في المخيم إلى حين إيجاد البديل.

وأكد أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم الرشيدية أبو إبراهيم الذهب أن حوالي 20 منزلًا معرّضة للسقوط جراء سحب أمواج البحر أساساتها، فيما جرى إخلاء حوالي 30 منزلًا قريبة من شاطئ البحر في المخيم .

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19:44ت م

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