السعودية اليوم / بلدية البدع تبحث أوجه التعاون مع النقل والمرور



تبوك 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

بحث رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد في مقر البلدية اليوم, مع مدير فرع وزارة النقل بمحافظة ضباء الَمهندس عبد الله العمري, ومدير قسم المرور بالمحافظة الرقيب يوسف الزهراني أوجه التعاون المشترك، لاسيما حركة السير والمرور في المحافظة والخدمات التي تقدمها البلدية للعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة.

وحدد الاجتماع الطرق المعنية، بغرض إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء أي معوقات إن وجدت.

// انتهى //

19:40ت م

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