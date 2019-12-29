السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة



واشنطن 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 142 كيلومترا إلى الجنوب من جنوب غربي مدينة كوكوبو، بدولة بابوا غينيا الجديدة، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

19:13ت م

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